- Scandal la Colegiul Național Gheorghe Șincai din București. Un candidat a sunat la 112 sa reclame o tentativa de fraudare a concursului. Omul a spus ca o candidata care fusese deja intervievata a revenit la selecție pentru a primi o nota mai mare. Miercuri, in ultima zi in care se poate da…

- Scandal in parcarea unui supermarket din Satu Mare.Profund iritat ca un barbat tinea rezervat un loc in asteptarea sotiei, un sofer nu a mai tinut cont de nimic, si l a calcat pe acesta pe picior cu masina.Acesta aspect a condus catre un scandal de proportii., scrie presasm.roIncidentul s a petrecut…

- S-a instalat panica luni, intr-un autobuz din București, dupa ce un barbat baut a scos un briceag și a inceput sa amenințe cu el calatorii. Incidentul a avut loc in zona Vatra Luminoasa. Jandarmeria Romana a anunțat ca un echipaj care se afla in zona Vatra Luminoasa din Capitala a observat in autobuzul…

- A fost panica, luni, in autobuzul 104 din București, dupa ce un barbat baut a scos un briceag și a inceput sa amenințe cu el calatorii, in zona V atra Luminoasa. Jandarmeria Romana anunța ca un echipaj care se afla in zona Vatra Luminoasa din Capitala a observat in autobuzul 104 mai mulți calatori…

- Iulia Albu este recunoscuta pentru extravaganțele sale și pentru felul in care iși arata creativitatea prin moda. Iulia Albu, apariție extravaganta la metrou De data aceasta, vedeta și-a uimit fanii cu o apariție in metroul din București. Iulia Albu a adoptat o ținuta care a intors imediat capetele…

- Un Boeing Blue Air care zbura pe ruta Praga spre București s-a depresurizat inainte de aterizare. Este vorba despre zborul de duminica dupa-amiaza (10 octombrie) Blue Air 0B180 Praga – București. Cu aproximativ 30 de minute inainte de aterizare pasagerii au trait clipe de groaza dupa ce maștile de…

- Scaderi abrupte luni dupa-amiaza la bursa de la Bucuresti: Petrom, minus 5%, Nuclearelectrica si ONE, minus 1%. Indicele BET scade cu 1%. Declin puternic pe companiile din energie. 18 actiuni din cele 19 ale indicelui principal BET sunt pe minus luni dupa-amiaza la ora 13:45, cu scaderi abrupte…

- Nicio minune nu ține mai mult de trei zile in București. La sfarșit de august se redeschidea faimoasa terasa Alhambra. La scurt timp, Inspectoratul de Stat in Construcții constata ca a fost incalcata legea in procesul de reabilitare, arhitecții invocau un pericol public, iar Primaria a oprit șantierul.…