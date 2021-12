Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi pasageri care au ajuns, vineri, pe Aeroportul „Henri Coanda” au facut scandal, fiind nemultumiti de noile restrictii. S-a produs aglomeratie, fiind necesara interventia jandarmilor si a Politiei de Frontiera, informeaza News.ro . ”Traficul pe aeroportul Henri Coanda de deruleaza normal. S-au…

- Incepand cu 10 decembrie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a stabilit noi masuri pentru persoanele care sosesc in Romania in perioada sarbatorilor de iarna, in scopul protejarii sanatații și combaterii raspandirii COVID -19. Noile reguli de carantina pentru cetațenii din statele membre…

- Oamenii legii fac percheziții de amploare intr-un dosar de corupție in Vama Borș I. Conform unor informații, este vorba despre o acțiune comuna a procurorilor din Romania și Ungaria, iar cei vizați sunt vameșii romani. Traficul prin punctul de intrare in tara a fost blocat marți dimineața atat pe sensul…

- Noile restricții au intrat in vigoare incepand de luni, 25 octombrie, așa ca romanii care nu prezinta certificatele verzi nu mai pot intra in centrele comerciale. Magazinele Profi și-au modificat programul, astfel ca toți trebuie sa afle ultimele detalii despre schimbarile din Romania. Ce program au…

- Avocatul Poporului acuza Guvernul Cițu de discriminare. Acesta a comentat noile restricții impuse pentru persoanele nevaccinate, in contextul in care cetațenii testați anti-COVDI-19 nu mai au acces in diverse localuri, potrivit deciziei Executivului. Renate Weber susține ca drepturile și libertațile…