Un nou scandal a izbucnit pe aeroport dupa ce mai mulți pasageri, inclusiv vloggerul RPD ART, au ramas fara locuri in avion din cauza supra-vanzarii biletelor de catre compania aeriana Wizz Air. Intr-un videoclip postat pe rețelele sociale, RPD ART a declarat furios: „Wizz, f**k you! Acum, toata lumea asta din spatele nostru a ramas […]