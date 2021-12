Scandal național. Un clip publicitar în care femeile se transformă în vaci (VIDEO) Cea mai mare companie de produse lactate din Coreea de Sud și-a cerut scuze dupa un clip publicitar controversat in care femei se transforma in vaci, care s-a transformat in scandal național. Cel mai mare brand de produse lactate din Coreea de Sud nu a reușit sa anticipeze efectul de bumerang al campaniei sale in […] The post Scandal național. Un clip publicitar in care femeile se transforma in vaci (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

- Cel mai mare brand de lactate din Coreea de Sud a fost nevoit sa-si ceara scuze pentru o reclama controversata. Reclama realizata de Seoul Milk arata un barbat care filmeaza in secret un grup de femei aflate pe o pajiste, care ulterior se transforma in vaci.

- Cel mai mare brand de lactate din Coreea de Sud a retras o reclama in care un grup de femei se transformau in vaci. In urma scandalului care a starnit dezbateri despre sexism și filmari ilegale, firma de lactate și-a cerut scuze, informeaza Agerpres.

