- Dezbaterile pe tema Codului de procedura penala din Camera Deputaților au inceput cu o pauza, opozitia fiind nemultumita ca nu a avut timp sa citeasca modificarile facute de Comisia Iordache.

- PMP s-a reunit, sambata, la Parlament, intr-un Congres extraordinar, pentru a-si alege noua conducere. Actualul presedinte, Traian Basescu, a anuntat ca va ramane partenerul PMP, dar va preda stafeta. Cine-i va lua locul? Eugen Tomac, presedintele executiv al PMP, unul dintre oamenii fideli lui Basescu.…

- Comisia speciala pentru modificarea Legilor justitiei, cunoscuta si sub numele de „Comisia Iordache”, a votat joi cu 15 voturi „pentru” si 3 „impotriva” raportul de modificare a Codului de procedura penala. Documentul a plecat, astfel, spre dezbatere in Camera Deputatilor, in calitate de prima camera…

- Decizia Guvernului de a monitoriza toate tranzactiile bancare ce depasesc 2.000 de euro starneste scandal. Opozitia a luat foc si sustine ca masura i-ar putea afecta pe romanii din strainatate care muncesc la negru si trimit bani acasa. In replica, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, acuza PNL…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, acuza intr-o postare pe Facebook ca PSD il vrea la pușcarie. Reacția senatorului liberal vine dupa un schimb de replici cu deputatul PSD, Eugen Nicolicea, in studioul Antenei 3.„PSD ma vrea in puscarie! Dupa ce pur si simplu am informat pe toata lumea, a…

- Intr-un interviu acordat jurnalistilor de la Gazeta Sporturilor, Elena Udrea le-a reamintit celor doi europarlamentari Cristian Preda si Siegfried Mureșan de unde au avut bani de campanie iar acum fac pe moralistii.

- Horoscopul din 11 mai aduce o serie de atenționari zodiilor. Exista multe tensiuni și conflicte in plan astral, de aceea se recomanda cantarirea atenta a vorbelor și a gesturilor vizavi de cei din jur.

- Comisia Iordache a discutat, joi, Legea 303 privind statutul magistraților, dupa respingerea a treia oara la CCR. Este ultima lege din pachetul legilor justiției, celelalte fiind deja trimise spre promulgare la șeful statului. O modificare vizeaza definiția erorii judiciare. PNL și USR ii acuza pe parlamentarii…