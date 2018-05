Stiri pe aceeasi tema

- Lumea mondena a fost pusa pe jar, in urma cu cateva luni, atunci cand Kamara a fost protagonistul unui scandal amoros de amploare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii picante, de ultima ora, despre cum au reușit sa caștige sume de-a dreptul fabuloase cele doua femei din viața artistului.…

- Liderul PSD Cluj, Horia Nasra, a dat publicitații o scrisoare deschisa dura, prin care cere PNL și consilierilor județeni sa voteze înlocuirea din funcție a președintelui CJ Cluj, Alin Tișe. Președintele PSD Cluj, Horia Nasra, susține în scrisoarea…

- Scandal fara precedent la echipa Sporting Lisabona! Președintele clubului, Bruno de Carvalho, a pedepsit nu mai puțin de 18 jucatori. Nemulțumirea lui a plecat de la manșa tur a sferturilor de finala din Europa League, unde Sporting a fost invinsa cu 2-0. „In loc sa fim 22 asa cum doream eu, de foarte…

- Notarița Camelia Tisa a plecat din casa președintelui Consiliului Județean, Alin Tise, și pare ca se simte din ce in ce mai bine. Ea e implicata in cel mai mare scandal monden din Cluj. Unul dintre zvonurile cele mai intens discutate este acela ca femeia și-a angajat garzi de corp de la o firma specializata,…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Rechizitoriul intocmit de procurori DIICOT Alba Iulia, prin care a fost trimisa in judecata gruparea formata din 15 persoane din zona municipiului Blaj, acuzati de proxenetism si spalare de bani, indica obtinerea de catre inculpati, in urma comiterii infractiunilor, a unor sume de 2.395.988 de lei,…

- Clujul e fruntas la alimentarea cu apa potabila. 350 milioane de euro de la UE pentru Compania de Apa Someș Numarul persoanelor care primesc apa de la Compania de Apa Someș s-a dublat in timp ce numarul localitaților deservite a crescut de aproximativ 10 ori. Devenita, în anul 2006, primul…