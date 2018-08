Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au murit si 15 ranite luni dimineata intr-un incendiu izbucnit intr-o unitate a unui spital din Taiwan unde erau internati pacienti in faza terminala, au anuntat serviciile de pompieri, informeaza France Presse, potrivit Agerpres. Cele 36 de persoane - intre care trei membri ai…

- Numarul oamenilor care si-au gasit sfarsitul pe litoral, inecati, a ajuns la 15. Aseara, un alt turist a fost gasit mort, purtat de valuri. A fost tras in larg impreuna cu alti doi prieteni, care au avut noroc si au fost scosi in viata la mal, de scafandri.

- Zeci de mii de romani se trezesc zilnic cu somații de la Fisc sau cu conturile blocate din cauza unor datorii catre bugetul de stat. Despre multe dintre aceste datorii, oamenii nu știu nimic sumele fiind rezultatul unor regularizari pe care doar funcționarii Fiscului știu cum le calculeaza. In schimb,…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Balaceana, a ajuns in arestul politiei judetene pentru un intreg sir de fapte violente, victime fiind concubina sa si inca doua persoane.Tot tambalaul a avut loc luni, 9 iulie. Din cercetarile politiei rezulta ca Adrian Stirbu, in varsta de 23 de ani, ...

- Tot mai multi turisti straini aleg sa-si petreaca vacanta de vara pe litoralul romanesc. Potrivit touroperatorului "Paradis Vacante de Vis", cele mai cautate statiuni sunt Mamaia, Eforie Nord, Venus, Saturn, Jupiter, Cap Aurora, Eforie Sud.

- Zeci de romi dintr-un cartier din Iasi s-au luat la bataie in plina strada, in fata trecatorilor. Conflictul a pornit de la o datorie neachitata. Barbatul care nu si-a mai primit banii inapoi a atacat cu cutitul patru persoane: doi barbati si doua femei. Trei dintre aceste persoane au ajuns la spital.…

- A fost zi neagra pe litoralul romanesc, unde doua persoane au murit inecate, iar un adolescent a fost cautat ore in sir de scafandri, fara succes, dupa ce a fost inghitit de marea agitata pe plaja de la Corbu.

- Zeci de persoane au fost evacuate marti dupa izbucnirea unui incendiu la cosul de fum al unui restaurant aflat in incinta unui centru comecial din municipiul Buzau, transmite Agerpres.ro. Pompierii din cadrul ISU Buzau au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma, precum si o autospeciala salvare…