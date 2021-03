Tenisuni majore intre conducerea județului Timiș și coordonatorul DSU, Raed Arafat dupa ce acesta din urma a prelungit carantina asupra municipiului cu inca 72 de ore. Președintele Consiliului Județean, Alin Nica a anunțat ca, cel mai probabil, va ataca in instanța decizia coorsonatorului DSU, Raed Arafat. Conducerea județului a votat, vineri, ieșirea din carantina […] The post Scandal monstru pe carantina de la Timișoara. Șeful CJ Timiș ataca in instanța masura impusa de Raed Arafat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .