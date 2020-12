Scandal monstru la Caracal! Poliția a fost chemată la o înmormântare: cadavrul unui bărbat, luat din biserică și dus la morgă pentru cercetări suplimentare Un barbat care a murit la Spitalul din Caracal a fost luat de familie acasa pentru inmormantare, insa la biserica rudele s-au certat pentru ca unele au vazut zgarieturi pe corpul decedatului. Poliția a fost sesizata, iar sicriul cu barbatul mort a fost luat și dus la Morga, la doua zile dupa deces, informeaza Mediafax. Barbatul de 77 de ani, din Caracal, a murit, in 7 decembrie, la Spitalul din oraș, unde medicii au emis un certificat constatator al decesului. Acesta suferea de mai multe afecțiuni și facuse și un accident vascular. De la Spital, trupul barbatului a fost luat de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

