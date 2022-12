Stiri pe aceeasi tema

Tehnicianul Louis Van Gaal a confirmat, vineri seara, ca nu va mai fi selectionerul Tarilor de Jos, dupa eliminarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale in fata Argentinei, anunța News.ro.

Echipele de start pentru meciul dintre echipele Argentinei si Australiei, care are loc sambata seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, potrivit Agerpres:

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Poloniei si Argentinei, care are loc miercuri seara, pe Stadium 974 din Doha, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

Suporterii ecuadorieni din Qatar au fost martorii unei victorii confortabile cu 2-0 in meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2022, dar au ramas cu dorința unui lucru care nu se ofera cu ușurința la acest turneu - berea.

Istvan Kovacs face parte din brigada de arbitri delegata la primul meci de la editia din acest an a Cupei Mondiale de fotbal, Qatar – Ecuador. Cupa Mondiala incepe duminica, la Doha, fiind prima din istorie care se desfasoara in perioada iernii, anunța news.ro.

Cei mai important eveniment sportiv al Planetei debuteaza duminica, in Qatar. Adevarul va va ține la curent, la minut, cu toate rezultatele și clasamentele din cele 8 grupe ale Cupei Mondiale la fotbal. In plus, secțiunea dedicata turneului final Qatar 2022 va fi „alimentata" cu știri, cronici de…

Starul argentinian Lionel Messi ar putea rata meciul amical pe care selectionata tarii sale il va disputa impotriva echipei Jamaicai, in noaptea de marti spre miercuri la New Jersey (Statele Unite), informeaza presa argentiniana, citata de L'Equipe.