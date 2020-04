Stiri pe aceeasi tema

- Deși nu cu mult timp in urma Vulpița susținea sus și tare ca vrea sa divorțeze de partenerul sau, soții Stegaru au uitat de certuri și s-au apucat sa gateasca. Pentru a avea o masa imbelșugata de Paște, chef Amalia s-a oferit sa-i ajute și a invațat-o pe Veronica tot ce trebuie. Viorel insa nu le-a…

- Teama a pus stapanire pe sotii Stegaru. deveniți celebri dupa aparițiile la emisiunea Acces Direct! Veronica si Viorel sustin ca ar fi fost urmariți de oameni necunoscuti care le-ar vrea raul și au ajuns sa le fie frica sa mai iasa din casa.

- Sunt mulți oamenii care ii critica pe Vulpița și pe Viorel, celebrii soți Stegaru care au tot fost in prima linie la „Acces Direct”. Daca la inceput oamenii erau revoltați de toate bazaconiile pe care Veronica le facea in satul Blagești, acum au aparut și cei care o pun la colț pentru ca, spun ei, a…

- Rasturnare de situatie la ''Acces Direct''. Dupa ce la inceputul emisiunii Vulpita a anuntat ca este insarcinata, ei bine, pana la final s-a cam... razgandit. Veronica a recunoscut ca a mintit in legatura cu sarcina.

- Casnicia Veronicai cu Viorel parca sta pe un teren... minat! El a amenintat-o ca isi ia buletinul si pleaca de acasa, ea a primit declaratii de dragoste din partea altui barbat! Iar de aici, la un nou scandal monstru, nu a fost decat un pas pentru sotii Stegaru.

- Vi-l imaginati pe Viorel intr-o geaca de piele cu tinte? Dar pe Veronica intr-o rochie sofisticata cu pene de strut si paiete? Ei, bine, sotii Stegaru au mers dis-de-dimineata sa-si aleaga tinutele pentru aceasta zi speciala, dedicata iubirii.

- Tensiune maxima in cuplul Veronica-Viorel! Ramasi in Bucuresti in acest sfarsit de saptamana, sotii Stegaru au trecut prin momente extreme. Vulpita si-a iesit din minti de suparare. I-a dat o palma sotului ei! Asta dupa ce, vineri, abia s-a putut opri din plans in platoul emisiunii "Acces Direct".