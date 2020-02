Stiri pe aceeasi tema

- Vulpița și Viorel șocheaza din nou! Deși au primit un apartament in București, fix ca sa poata sa iși aduca fetița și sa fie o familie, soții Stegaru nu vor sa iși aduca inca fiica sa stea cu ei, iar motivele le-au bulversat de-a dreptul pe Mirela Vaida și pe Mara Banica.

- Controversatii soti Stegaru au devenit invitati permanenti la Acces Direct si au divizat romanii. Pe de-o parte, exista oameni care urmaresc zilnic aceasta telenovela transpusa in viata reala, pe de alta parte exista persoane care considera degradant ce se intampla la Antena 1 si someaza CNA-ul sa ia…

- Toata familia Stegaru sta ca pe ace de ieri, de cand a fost facut testul de paternitate. Iar daca Veronica si Viorel sunt convinsi ca fata are in vene sangele lor, mama lui Viorel inca e in dubii. Pentru dumneaei un lucru e cert: ca isi doreste ca cea mica sa fie nepoata sa, iar ea sa o poata creste…

- Noul sondaj Gallup arata ca 50% din americani nu sunt de acord cu modul in care Donald Trump conduce tara, iar 1% nu au emis nicio opinie.In medie, procentajul celor care nu aveau o parere in timpul presedintiei lui Trump a fost de 5%.Rata de aprobare din partea americanilor a crescut datorita unor…

- Casnicia Veronicai si a lui Viorel sta pe un butoi de pulbere! Spiritele s-au incins la maximum, intre cei doi, ieri, dupa emisiunea de ieri. Sotii din Blagesti au fost la un pas de paruiala, ba chiar au adus in discutie... divortul lor.

- Tensiune maxima in cuplul Veronica-Viorel! Ramasi in Bucuresti in acest sfarsit de saptamana, sotii Stegaru au trecut prin momente extreme. Vulpita si-a iesit din minti de suparare. I-a dat o palma sotului ei! Asta dupa ce, vineri, abia s-a putut opri din plans in platoul emisiunii "Acces Direct".

- Dupa ce au ingropat securea razboiului, iar acum dragostea pluteste din nou in aer pentru Viorel si sotia-vulpita, cei doi au hotarat sa mearga impreuna in Blagesti, judetul Vaslui sa isi ia fetita. Socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea de targ, pentru ca odata ajunsi la casa socrilor, Veronica…

- Cotatia aurului a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, iar uncia de paladiu a atins un nivel record de peste 2.000 de dolari, pe masura ce investitorii s-au indreptat spre protectia oferita de metalul galben, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre SUA si Iran, transmite Reuters.