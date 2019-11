Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Guța a spus marele „da” la o varsta extrem de frageda. In anul 1995, fiica lui Nicolae Guța il facea pentru prima data socru mic pe tatal sau, dupa ce ea și Andrei s-au casatorit, la Petroșani. Evenimentul a fost unul cu mare fast, unde mai pui ca pe vremea respectiva, nunta Nicoletei Guța…

- Nuntasii au ajuns deja in cortul de sticla impodobit cu candelabre de cristal si cu aranjamente scumpe de flori. Berbecutii se perpelesc la protap, gratarele cu fripturi sfaraie in aer liber, iar pajistea din fata cortului este luminata ca ziua de felinare, arata Romania TV. Citeste si: Incident…

- In aceasta seara, in jurul orei 20.00 Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad a fost sesizat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, ca in zona Boul Roșu multe persoane au provocat un scandal. Echipajul de jandarmerie aflat in serviciu a plecat de urgența și impreuna cu un echipaj…

- Un barbat celebru din showbiz a creat un scandal urias in familia unui viitoare artiste. Tanara este indragostita nebuneste de misteriosul barbat, insa mama acesteia refuza sa fie de acord cu parerea fiicei.

- Au trecut cinci luni de cand Flori, fosta amanta a lui Costel Bju a facut testul de paternitate. Rezultatul ADN arata faptul ca celebrul manelist este tatal fetitei de doar șase luni. Acum, Flori il acuza pe Biju ca nu vrea sa-si faca datoria de tata fata de cea mica si este hotarata sa mearga pana…

- Adriana Simionescu a fost insoțita de sora ei mai mare, de fratele sau și de mama lor, iar cel care a intors scaunul si a luat-o in echipa lui a fost Horia Brenciu. La scurt timp dupa prestatie, au aparut mesaje care sustin ca Adriana Simionescu nu a "stralucit". VOCEA ROMANIEI 2019. Fiica…

- O bataie generala a izbucnit intre mai multi localnici din comuna Somes Odorhei, judetul Salaj, si doi politisti chemati sa aplaneze un coflict. La un moment dat, oamenii legii au pulverizat spray lacrimogen, scrie Mediafax. Potrivit Politiei Salaj, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Jibou…

- Zi mare pentru Beyonce de Romania. Fosta iubita a lui Nicolae Guța i-a serbat ziua de naștere fetiței care este rodul iubirii de mult apusa dintre cei doi. Anais a implinit 5 ani și, drept cadou, a primit un dar minunat de la una dintre cele mai importante persoane din viața cantareței.