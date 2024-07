Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu și Florin Salam și-au incheiat socotelile. Este un nou scandal in lumea manelelor, iar de data aceasta protagoniști sunt cei doi artiști. Nimeni nu se aștepta ca nașul și finul sa se certe, insa iata ca nimic nu-i imposibil. „Regele manelelor” l-a dezamagit pe bunul sau amic, pentru ca…

- Petrecere de zile mari la Lungulețu! Ediția din acest an a festivitaților dedicate Zilelor Comunei, din perioada 20-21 iulie, va fi sarbatorita de comunitate cu voie buna, dans și muzica de calitate. Evenimentul va fi unul plin de distracție și activitați pentru intreaga familie, cu invitați de seama.…

- Scandal in showbiz-ul romanesc. Mariana Modulescu a ieșit la atac și a adresat mai multe cuvinte dure pentru Alexandra Velniciuc. O acuza pe actrița ca meritele fiicei ei nu au fost recunoscute, astfel ca e pregatita sa-i apere drepturile acesteia.

- Travis Scott, unul dintre cei mai așteptați artiști de la Beach Please!, a dat de probleme. Cantarețul internațional a fost arestat, dupa ce a provocat un scandal pe o barca din Miami pe cand era sub influența bauturilor alcoolice.

- Pregatirile sunt pe final pentru unul dintre cele mai importante evenimente gazduite de orașul Titu in acest an. Timp de patru zile, in perioada 21 – 24 iunie, la Titu va avea loc Festivalul Verii, unul dintre cele mai așteptate de localnici. Pe scena amplasata la Sala de sport „Dumitru Miu”, vor urca…

- Fosta membra a comisiei de pre-vetting și evaluare a procurorilor, Tatiana Raducanu, a demisionat dupa o scrisoare semnata de Veronica Dragalin, prin care aceasta i-a informat pe mai mulți judecatori, procuror și reprezentanți ai societații civile despre unele circumstanțe depistate intr-o investigație…

- Se anunța o vara incendiara pe litoralul romanesc! Dupa Beach please, și Neversea a anunțat prezența unora dintre cei mai ascultați artiști din lume in acest moment. Printre numele internaționale care au confirmat deja prezența se numara Maluma, care vine pentru prima data in Contanța, și Bebe Rexha.…

- Un scandal uriaș intre mai mulți localnici s-a consumat, duminica, in satul Balteni, comuna Conțești! In urma conflictului, șase persoane, cu varste cuprinse intre 40 și 54 de ani, au fost ranite. Pentru oprirea spiritelor incinse, polițiștii au fost nevoiți sa execute mai multe focuri de avertisment…