Scandal de proporții intre doi oameni de afaceri din Iași, din cauza unui teren! Marius Enea, patronul de la SC Prim Construct S.R.L., și Florin Dobrea, cel care deține Rodotex, au multe de imparțit. In scandal este implicata și Primaria Municipiului Iași care a cerut in instanța sa se anuleze autorizația de construire a lui […] Articolul Scandal monstru intre doi afaceriști ieșeni! Marius Enea: „Primaria vrea sa imi anuleze autorizația de construire, dupa ce chiar ea a emis-o!” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .