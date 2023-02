Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de luni seara, 20 februarie, „Survivor Romania”a fost una incarcata de tensiuni intre concurenții din echipa Faimoșilor. Au fost cuvinte grele in Consiliul de la Survivor Romania, pentru ca Faimoșii s-au atacat intre ei. Astfel, și Ștefania a vorbit despre subiectul carre a determinat multe discuții…

- Jorge, in varsta de 40 de ani, a facut parte din echipa Faimoșilor la Survivor Romania 2023, insa din cauza problemelor grave de la picior, acesta a parasit competiția cu lacrimi in ochi. Artistul a marturisit ca experiența „Survivor” a fost una extrem de placuta, in ciuda ”bisericuțelor” intre colegi.…

- Chiar daca Faimoșii au caștigat aseara a doua imunitate a saptamanii la Survivor Romania 2023 , un scandal a izbucnit in tribul lor, dupa ce o serie de declarații au fost facute la adresa lui Remus Boroiu. El nu s-a abținut, și-a aratat colegii cu degetul și a spus ca se sacrifica mereu pentru echipa.…

- Aseara, la consiliul de nominalizare pentru eliminare de la Survivor Romania 2023, DOC a rabufnit la adresa lui Kamara, colegul lui din echipa Faimoșilor. Cei doi nu se ințeleg deloc, au avut mai multe discuții pe parcursul competiției din Republica Dominicana. In fața colegilor lui și a adversarilor…

- Victorie pentru echipa Faimoșilor in cadrul ediției de marți, 24 ianuarie, de la Survivor Romania 2023. Tribul roșu a caștigat jocul pentru imunitate, trimițandu-i pe Razboinici sa se nominalizeze intre ei. Cine sunt cei trei concurenți in pericol de eliminare. Razboinicii au pierdut jocul pentru imunitate…

- A trecut o saptamana de la momentul in care Daniel Pavel a dat fluierul de start al competiției Survivor Romania 2023 in Republica Dominicana. Intr-un timp foarte scurt, concurenții au aflat de existența Exilului, au pierdut deja 2 colegi și au ințeles ca in Survivor nu exista previzibil sau zile liniștite.…

- „Survivor Romania” 2023, care a avut debutul noului sezon pe 9 ianuarie, se va vedea și duminica pe Pro TV, de la ora 20.00, dar și luni, marți și miercuri. Ediția de duminica va fi difuzata la aceeași ora cu „America Express”, care incepe pe 15 ianuarie, la Antena 1. Anunțul despre episodul special…

- Au aparut deja primele conflicte la Survivor Romania 2023. Jorge și Razvan Danciu au avut un schimb dur de replici, iar Maria Lungu din echipa Razbonicilor crede ca nu este pe placul colegilor. Primele doua ediții de la Survivor Romania 2023 au fost un real succes. Concurenții se adapteaza la condițiile…