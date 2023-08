Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani, din comuna Romanasi, a fost injunghiat in zona pieptului de un alt barbat pe o strada din Zalau. Victima a fost transportata la spital. “La locul producerii evenimentului s-au deplasat de urgenta politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Zalau alaturi…

- Intr-o clipa de neatenție, un șofer a intrat pe contrasens, pe drumul D.C. 79, și s-a ciocnit frontal cu un autoturism ce se deplasa regulamentar. In urma impactului, un pasager de 55 de ani din mașina care circula regulamentar a fost ranit. „La data de 05 august 2023, ora 12:22, un barbat…

- La data de 05 iulie 2023, ora 14:53, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN66 din direcția Petroșani-Hațeg, in afara localitații Merișor, s-ar fi angajat intr-o depașire neregulamentara a unui ansamblu de vehicule intrand in coliziune…

- Focuri de arma in Timișoara, in aceasta seara! Un barbat in varsta de 35 de ani ar fi fost impușcat pe terasa unui local, de un al individ, in varsta de 54 de ani. Potrivit primelor informații, cel care a tras cu arma ar fi folosit un pistol tip Airsoft.

- S-a dat alerta in randul salvatorilor argeșeni, joi dimineața, dupa ce un barbat a fost atacat de un urs, intr-o localitate din acest județ. Omul a fost atacat de animalul salbatic, fiind ranit. ISU Argeș anunța ca, joi dimineața, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat sa intervina…

- Victima a raportat atacul polițiștilor in dimineața zilei de 10 iunie, afirmand ca a fost lovit și jefuit de un individ necunoscut in timp ce se deplasa pe strada Harniciei. Agresorul i-a smuls lanțișorul de la gat și a fugit. Talharul prins este un barbat in varsta de 39 de ani, care a fost identificat…