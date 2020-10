Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, Daniel Tudorache, a spus ca se asteapta ca Biroul Electoral Central sa ia in calcul contestatia sa cu privire la imaginile aparute in spatiul public cu persoane intrate in sala sacilor de voturi.

- "Am depus la BEC o contestatie. Nu s-a discutat acea contestatie, Nu-mi dau seama cum poate sa anunte un castigator fara sa ia in calcul acele imagini si sa le discute. Asteptam. Eu astept decizia BEC. Daca asa considera, ca e normal sa vada intreaga tara acele imagini si sa nu le puna in discutie,…

- Daniel Tudorache, candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, a declarat ca asteapta ca Biroul Electoral Central sa ia in discutie contestatia sa privind imaginile aparute in spatiul public cu persoane care au intrat in sala unde s-ar fi aflat sacii de voturi din BES 1. "Am depus la BEC o contestatie.…

- "Daca am trai intr-o țara normala și am dori sa respectam voturile oamenilor din Sectorul 1 ar trebui renumarate voturile și s-ar incheia toata aceasta telenovela. In Sectorul 1 este kilomentrul zero al Romaniei și nu se poate așa ceva. Am vazut și cu imaginile, nu este adevarat ce se spune. Președintele…

- Candidata PNL - USR PLUS la Primaria Sectorului 1 Clotilde Armand explica imaginile difuzate de Antena 3 in care persoane prezentate ca fiind membri USR par ca umbla la sacii cu voturi, la Biroul Electoral al Sectorului 1.

- Biroul Electoral Central a amanat pentru miercuri decizia de renumarare a voturilor de la Sectorul 1, conform surselor Digi24. Decizia a fost amanata pentru maine dupa ce PSD ar fi solicitat acest lucru, potrivit acelorași surse. Primarul din Sectorul 1 și candidatul PSD pentru un nou mandate a cerut,…