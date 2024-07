Stiri pe aceeasi tema

- DJ Hardwell a rabufnit pe scena de la SAGA Festival 2024, unde trebuia sa susțina un show. Dupa doar 10 minute pe scena, artistul a aruncat caștile, a rabufnit in fața publicului la adresa organizatorilor și și-a incheiat prestația. Hardwell, DJ și producator olandez de renume mondial, și-a inceput…

- Scandal de amploare in teatrul moldovenesc. David Schwartz, un cunoscut regizor-dramaturg din Romania acuza conducerea Teatruluu Luceafarul de „cenzura și autocenzura”, dupa ce a fost anulat spectacolul „Invizibil”, pentru ca ar fi „anti-PAS și impotriva Maiei Sandu”. Acesta susține, intr-un interviu…

- Sala Polivalenta din București a gazduit, miercuri seara, o gala de RXF (Real Xtreme Fighting). Momentul halucinant al serii l-a reprezentat un meci de box cu lovituri de o brutalitate crunta intre un barbat și doua femei. ...

- Inna le-a dat o veste proasta fanilor! In urma unor probleme, artista a fost nevoita sa iși anuleze cele doua concerte pe care urma sa le susțina in Kazakhstan! O mulțime fani au avut o reacție neașteptata in urma anunțului Innei. Iata care a fost motivul.