- Cei patru copii salvati din jungla amazoniana in Columbia au fost externati joi seara, dupa o luna de tratament intr-un spital militar. „Au castigat (…) in greutate, sunt chiar foarte bine”, a declarat Astrid Caceres, directorul Institutului columbian pentru protectia familiei (ICBF), in cadrul unei…

- CLASIFICARE… FRF a anunțat rezultatele procesului de clasificare al Academiilor de Fotbal din Romania, proiect in care au fost evaluate 115 cluburi participante in competițiile de juniori. Printre acestea se afla și doua cluburi din județul Vaslui, LPS Vaslui și ACS Școala de Fotbal „Pajura” Huși. Evaluarea…

- ACUZAȚII GRAVE… Pașunea comunala și cateva suprafețe de teren lucrate la mica ințelegere au devenit motiv de cearta intre cațiva fermieri din comuna Tanacu. Totul ar fi culminat, povestește Marius Alupoaei, in momentul in care Cristinel Bodescu ar fi intrat cu mașina pe pașunea lui, i-ar fi fugarit…

- TURNEU… La finele acestei saptamani, pe 10 și 11 iunie, Vasluiul va fi gazda unei noi ediții a turneului de fotbal juvenil “Turneul Tigrilor”, competiție la care vor participa echipe din orașele Vaslui, Barlad, Huși, Negrești, Iași, Roman, Bacau și Piatra-Neamț. Și-au anunțat prezența 24 de echipe și…

- INCRANCENAȚI… Aleșii locali ai municipiului Huși s-au intrecut pe ei inșiși la cea mai recenta ședința ordinara a Consiliului Local, semn ca ori au vrut sa marcheze intr-un mod mai deosebit… finalul primaverii, ori au intrat pe negandite intr-o timpurie campanie electorala. Daca, de pilda, primarul…

- Benedict Cumberbatch și familia lui au trecut printr-o sperietura sora cu moartea dupa ce un barbat inarmat cu un cuțit a intrat in curtea casei lor din Londra și a inceput sa strige: „Știu ca te-ai mutat aici”. Jack Bissell, un fost bucatar de la un hotel de lux, a trecut de poarta, a patruns […] Articolul…

- RAFUIALA… Scandal la Codaești de Zilele Comunei, acolo unde familia Buzdugan de la Huși a folosit violența pentru a-și intimida și pentru a-și pune pe fuga concurența! Intreaga poveste a inceput dupa ce in micul balci organizat in localitatea Codaești, un alt proprietar de instalații de distracții,…

- PROBLEME… Aseara, aproape de miezul nopții, jandarmii hușeni au fost solicitați sa intervina la spitalul municipal „Dimitrie Castroian” Huși, unde se iscase un scandal in toata regula. Mai exact, un barbat de 47 de ani s-a apucat sa injure și sa amenințe personalul medical aflat de garda la Compartimentul…