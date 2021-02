Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a inregistrat in 2020 mai multe decese decat nașteri pentru prima data in istorie pe fondul scaderii continue a natalitații și a incertitudinilor cauzate de pandemia de COVID-19, anunța CNN . Autoritațile de la Seul se confrunta cu o criza demografica in desfașurare de ani de zile, rata…

- Chiar daca a inceput vaccinarea, „masurile de prevenție trebuie menținute” Raed Arafat. Foto. gov.ro Peste 36 de mii de doze de vaccin anti-COVID au fost trimise în tara în perspectiva extinderii procesului de imunizare, care de astazi se va desfasura în toata România.…

- Incheierea la 31 decembrie 2020 a perioadei de tranzitie dupa retragerea oficiala a Regatului Unit din Uniunea Europeana are consecinte si asupra pietei muncii britanice si, implicit, asupra potentialilor lucratori din blocul comunitar care intentioneaza sa munceasca pe teritoriul britanic, informeaza…

- Radik Tagirov, care a sugrumat, conform anchetei, 26 de pensionari, a descris in detaliu cum și-a ucis victimele, dar nu a putut explica și motivul. El a fost reținut marți dimineața la Kazan, iar in dupa-amiaza tarziu, Ministerul de Interne din Rusia a lansat un videoclip al interogatoriului, informeaza…

- "Comunicarea oficiala cu privire la dosarele DNA se face exclusiv de catre DNA, dupa aprobarea procurorului de caz si in limitele prevazute de normele interne si directivele UE in materie. In consecinta, comunicarea publica a MAI cu privire la actiunile DNA din data de 26 noiembrie 2020, nu are la baza…

- Direcția Naționala Anticorupție a criticat comunicarea facuta de Ministerul de Interne, prin purtatorul de cuvant Monica Dajbog, referitoare la perchezițiile efectuate intr-un dosar in care sunt cercetați angajați ai Serviciului de Eliberari Permise din Suceava.DNA a susținut intr-un comunicat de presa…

- Direcția Naționala Anticorupție a transmis un comunicat de presa in care critica comunicarea publica facuta de Ministerul de Interne cu privire la perchezițiile facute joi, intr-un dosar in care mai mulți polițiști și angajați RAR sunt cercetați pentru fapte de corupție.

- De luni in Romania intra in vigoare noi reguli și restricții. Aniversarile, petrecerile și sarbatorile vor fi interzise indiferent daca acestea sunt planificate intr-un spațiu inchis sau deschis. Conform noilor reguli oamenii nu vor putea da petreceri la ei acasa, insa intrebarea care se pune este cum…