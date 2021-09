Scandal monstru în București cu zeci de persoane, la o petrecere: Bătaia s-a lăsat cu amenzi Un scandal s-a produs, miercuri seara, in curtea unui imobil din Bucuresti, unde 20 de persoane au fost angrenate intr-un conflict. Politistii au intervenit, 15 persoane au fost amendate, iar patru sunt cercetate pentru loviri si alte violente. In urma scandalului, o persoana a fost ranita. ”In data de 08.09.2021, Sectia 23 Politie s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in curtea unui imobil, in care se desfasura un eveniment privat, mai multe persoane se angrenasera intr-un conflict. Au fost solicitat sprijin de la echipajele aflate in teren. Aproximativ 20 de persoane au fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Un scandal s-a produs, miercuri seara, in curtea unui imobil din Bucuresti, unde 20 de persoane au fost angrenate intr-un conflict. Politistii au intervenit, 15 persoane au fost amendate, iar patru sunt cercetate pentru loviri si alte violente. In urma scandalului, o persoana a fost ranita.

