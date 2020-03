Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne - Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat, sambata seara, noile masuri luate de autoritați la o saptamana dupa instituirea starii de urgența. Sunt masuri incluse in Ordonanța Militara nr.2 din 21 martie 2020, privind masurile de raspandire a COVID-19.…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea faceapel la oameni sa nu mai iasa din case, dupa ce sambata parcurileau fost pline, iar zeci de bucureșteni au ieșit, in plina criza generata denoul coronavirus, cumașinile la Padurea Baneasa, aflata langa București.„Aceasta nu este izolare! Aceasta nu este prevenție!…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, sustin o declaratie de presa incepand cu ora 20:00. Libertatea va transmite live text declaratiile de presa.UPDATE 18.25 - Ministerul de Interne a anunțat ca declarațiile de presa se amana pentru ora 20.00.Anuntul…

- Rezidenții iși intrerup stagiile de pregatire și vor fi incluși de miercuri in turele și garzile din secțiile a caror specialitate o urmeaza sau vor fi repartizarii la Serviciile Județene de Ambulanța, la unitațile de primiri urgențe, la camerele de garda sau secțiile de spital, in funcție de necesitați,…

- Scandal-monstru izbucnit in Ministerul Afacerilor Interne, unde ministrul Marcel Vela asigura interimatul! Un secret ascuns timp de 15 ani a fost aflat: sute de polițiști au fost țepuiți.Aceștia au demarat procese la foc continuu impotriva ministerului condus de Marcel Vela. Citește AICI ce SECRET ascuns…

- Cinci organizatii civice i-au transmis, marti, premierului Ludovic Orban o scrisoare deschisa in care ii solicita demiterea lui Bogdan Despescu din functia de secretar de stat al MAI, dupa dezvaluirile din presa privind faptul ca doctoratul acestuia ar fi plagiat, si sa ia masuri concrete pentru oprirea…

- Conform siteului stiripesurse.ro, Ministrul de Interne a publicat marți un Ordin prin care structuri-cheie aflate in coordonarea sa, printre care Departamentul de Informații și Protecție Interna (DIPI, fostul Doi și-un sfert), Direcția Generala Anticorupție (DGA) și Corpul de Control al Ministrului,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, l-a acuzat pe Raed Arafat, in termeni duri, in aceasta dimineața! Marcel Vela l-a certat, in aceasta dimineața, pe secretarul de stat Raed Arafat. Ministrul de...