Scandal marca Șoșoacă la moțiunea de cenzură Senator independent Diana Șoșoaca a fost scoasa cu forța din sala de plen dupa ce a prezentat, in fața președinților celor doua camere, un sac negru de plastic de tipul celor in care au fost inmormantați bolnavii decedați din cauza Covid 19. Președintele Camerei deputaților, Ludovic Orban, a solicitat intervenția chestorilor care au reușit sa o indeparteze dupa proteste energice ale senatoarei și dupa o ușoara altercație. The post Scandal marca Șoșoaca la moțiunea de cenzura appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

