Trei tineri din municipiul Sighetu Marmatiei au reclamat aseara ca au fost agresati de persoane necunoscute intr-o sala de cinema din incinta unui complex comercial din Baia Mare. Din declaratiile victimei care a sunat la 112 reiese faptul ca altercatia a pornit dupa ce aceasta i-a atras atentia unei femei, care vocifera in sala de cinema, ca deranjeaza spectatorii. Femeia a devenit agresiva atat in limbaj cat si in comportament, i-a lovit pe tineri peste fata, iar ulterior in sprijinul femeii in sala de cinema au mai aparut doi barbati care de asemenea i-au agresat pe tineri. La fata locului…