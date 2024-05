Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a laudat frumusetea naturala care nu a fost imbunatatita pe cale cosmetica, in timpul unei intalniri cu un grup de chirurgi plasticieni ce a avut loc joi cu ocazia unei audiente la Vatican, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Finlanda a anuntat joi prelungirea pe termen nedeterminat a inchiderii frontierei cu Rusia, informeaza Reuters, preluat de agerpres.ro. Punctele de trecere a frontierei, inchise anul trecut in contextul unui numar tot mai mare de sosiri in Finlanda, inclusiv ale unor migranti din Siria si Somalia, vor…

- Papa Francisc a sarit in ultimul moment peste citirea omiliei sale in timpul slujbei din Duminica Floriilor la care asistau zeci de mii de oameni in Piata Sfantul Petru, dar a continuat sa prezideze slujba, relateaza Reuters. In ultimele saptamani, papa, in varsta de 87 de ani, a suferit de bronsita…

- Autoritatea franceza de supraveghere a concurenței a anunțat miercuri ca a amendat Google cu 250 de milioane de euro pentru incalcari legate de normele UE privind proprietatea intelectuala in relația sa cu editorii de presa. Google s-a angajat sa nu conteste faptele in cadrul procedurilor de soluționare,…

- Papa Francisc afirma ca l-a intrebat pe Diego Maradona despre „Mana lui Dumnezeu”, probabil cel mai notoriu gol neregulamentar inscris vreodata intr-un meci de fotbal, cand l-a primit pe fotbalistul din țara sa natala la Vatican, relateaza Reuters.

- Papa Francisc nu are nicio intentie de a demisiona deoarece considera ca starea sa de sanatate este suficient de buna pentru a-i permite sa continue, a afirmat liderul de la Vatican intr-o noua carte din care cotidianul italian Corriere della Sera a publicat joi extrase, transmite Reuters, potrivit…