Este fierbere mare in MAI și in Poliția Romana. Unii oficiali iau apararea polițiștilor care au acționat in strada, impotriva scandalagiilor din București și din diferite județe ale țarii, iar alții susțin ca, in anumit cazuri, s-a folosit forța excesiv, au dezvaluit, in exclusivitate, pentru evz, surse din Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Pe scurt, dupa evenimentul tragic in care a fost impușcat un bolnav psihic, in București, a ieșit la iveala scena din Bolintin Vale, in care unul dintre scandalagii, imobilizat și pus la pamant de forțele de ordine, a fost batut chiar de șeful Poliției…