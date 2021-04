Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a inclus Grecia pe lista galbena a țarilor cu risc epidemiologic crescut, lista pe care a reintrat Germania. Persoanele care se intorc in Romania din aceste țari trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile.

- Grecia se pregatește sa redeschida granițele pentru turiștii romani din 16 aprilie. Cei care iși doresc sa viziteze taramurile elene trebuie sa faca dovada ca s-au vaccinat impotriva COVID-19, ca au anticorpi dupa ce au trecut deja prin boala sau sa prezinte un test PCR negativ. Reprezentanții agențiilor…

- O noua evaluare a fost operata astazi, actulizand lista țarilor care nu mai sunt in zona galbena. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis scoaterea Germaniei din zona galbena. Calatorii care vin in Romania din acest stat nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina, anunța CNSU. „Comitetul…

Astazi, 19 februarie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgenta adopta hotararea nr.11 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat în ședința de astazi, 19.02.2021, Hotarârea numarul 11. Prin aceasta Hotarâre a fost actualizata lista țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei…

- Cei care se intorc in țara sunt nevoiți sa aștepte mai mult pentru formalitați, asta deoarece medicii și asistenții detașati de administrația locala de la școli in contextul pandemiei de COVID-19 pentru triajul epidemiologic de la vama s-au intors in sistemul școlar.Oamenii sunt suparați. Mulți dintre…

- Romanii care vin in tara sunt nemultumiti ca, desi au un test negative, trebuie sa stea in carantina. Din cauza acestei situatii, unii si-au pierdut cumpatul. Seful DSP Arad a explicat situatia.

- Romanii care s-au intors din țari cu risc epidemiologic ridicat au fost luați prin surprindere, la granița, de noile reguli de intrare in Romania. Mulți dintre ei s-au declarat nemulțumiți de schimbarea neașteptata a regulilor și de carantina obligatorie, scrie Adevarul . Comitetul Național pentru Situații…