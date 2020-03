Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Terteleac, presedintele Asociatiei Romanilor din Italia, a spus intr-o emisiune la TVR 1, ca sunt 500.000 de romani in Italia care lucrau la negru și acum vor acasa, in Romania, ”sa moara in țara lor”. Probabil ca stoparea zborurilor dintre Italia si Romania a fost o greseala. Guvernul Romaniei…

- Romanii revin in numar masiv, in țara, mai ales din Italia! Dupa ce șefii Poliției Romane au anunțat ca peste 40.000 de romani au revenit, in ultimele zile, marți seara, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II Autostrada cozi de mașini pe mai mulți kilometri se puteau observa pe camerele de…

- Noua cetateni romani de etnie roma care s-au intors in aceasta dupa-amiaza din Italia, trecand prin Germania, au facut scandal la Vama din Cenad, refuzand sa intre in carantina. A fost nevoie de interventia politiei nationale, pe langa politistii de frontiera, pentru a calma spiritele. The post Scandal…

- Astazi de dimineata, in jurul orei 10.00, o ambulanta speciala l-a ridicat pe un cetatean de la o adresa din satul Barcanesti, cu suspiciune de infectare cu noul coronavirus. Cetateanul F.A., in varsta de 35 de ani, a intrat in Romania ieri, la ora 14.00, prin Vama Nadlac, unde se pare ca a declarat…

- Avand in vedere situația de urgența de sanatate publica internaționala declarata de Organizația Mondiala a Sanatații și creșterea numarului de țari/ regiuni cu transmitere comunitara extinsa, duminica, ora 17.00, s-a reunit in ședința extraordinara Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU),…

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…

- Autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani, sa fie plasate in carantina. Vor fi suplimentate masurile de control…

- Ludovic Orban a dat asigurari ca Romania este pregatita sa ii primeasca pe romanii care se intorc din Italia. Premierul a anunțat ca exista mai multe locuri unde aceștia pot fi bagați in carantina, in cazul in care sunt infectați cu coronavirus, informeaza Digi 24.“Suntem cu procedurile de achiziție…