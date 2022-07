Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica mare in județul Harghita, acolo unde 20 de copii care se aflau in tabara la Lacul Roșu au prezentat simptome de toxiinfecție alimentara, moment in care a fost solicitata intervenția medicilor. La fața locului au fost mobilizate mai multe ambulanțe, in timp ce o parte dintre victime a fost…

- Misiune de salvare contracronometru pentru pompierii din Galați. Aceștia au intervenit pentru a salva trei persoane care au cazut intr-un put din localitatea Umbraresti. Este vorba despre o mama si cei doi copii ai sai, care ar fi cazut pe rand, incercand sa se salveze unul pe altul.

- Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal a aprobat ca Supercupa Romaniei, ediția 2022, se sa desfașoare la Arad, pe arena „Francisc Neuman”, in data de 9 iulie 2022, de la ora 20:30. In partida care marcheaza deschiderea sezonului 2022/2023, se vor intalni campioana din acest sezon, CFR Cluj,…

- FRF a anunțat cand se va disputa Supercupa Romaniei 2022, CFR Cluj - Sepsi. Duelul va avea loc pe 9 iulie, la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”, de la ora 20:30. Decizia a fost luata in Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal desfașurat azi, 1 iunie. ...

- Ieri, in jurul orei 20.00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea au fost solicitati prin intermediului Serviciului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 sa intervina pe o strada din municipiul Tulcea, unde un barbat a reclamat faptul ca a fost agresat de un alt barbat.Potrivit…

- Departamentul de Justitie din SUA a anuntat duminica o analiza asupra reactiei fortelor de ordine la atacul armat dintr-o scoala din Uvalde, in Texas, in urma caruia au murit 19 copii si doi profesori, in contextul furiei tot mai mari in legatura cu faptul ca politia nu a intervenit rapid pentru a-l…

- Patru fotbaliști de culoare de la ȚSKA Sofia au refuzat sa mai ia parte la meciul cu Botev Plovdiv (0-0). Brazilianul Mauricio Garcez trebuia sa fie titular, fiind convins sa intre abia in repriza secunda. Scandal in Bulgaria, in play-off-ul campionatului. Ultrașii lui ȚSKA s-au adunat in afara stadionului…

- Clujenii sunt tot mai nemulțumiți de serviciile prestate in cadrul spitalelor clujene. Intr-un „oraș de cinci stele”, parinții vor sa aiba parte macar de strictul necesar cand ajung cu micuții lor la spital, apa calda și o atitudine corespunzatoare din partea medicilor. Un tanar tata acuza ca a trebuit…