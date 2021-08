Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul liberal al municipiului Bacau, Cristian Ghinghes, a anuntat, marti, ca primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (USR PLUS) i-a retras, „fara nicio explicatie”, toate atributiile.

- Viceprimarul Bacaului, Cristian Ghingheș (USR-PLUS), a fost lasat de marți fara atribuții și il acuza pe primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR-PLUS) ca face „jocurile” fostului edil, Cosmin Necula (PSD). „Fara nicio explicație, fara niciun reproș sau sancțiune adusa activitații mele, fara nicio…

- Un nou scandal in care sunt implicați angajați la cabinetul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu a izbucnit in aceasta seara. Adrian Gavriliu, directorul CSM Bacau, club in subordinea Consiliului Local, a acuzat mai multe acțiuni de intimidare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Scandalul bugetului municipiului Bacau, suspendat prin decizia primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu și a prefectului Leonard Bulai, se reaprinde. Intr-un comunicat de presa, prefectul a anunțat, dupa ce a pierdut la Tribunalul Bacau, ca nu va... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Planul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu de debarcare a viceprimarului Cristian Ghingheș este tot mai aproape sa fie pus in practica. Daca, in februarie, edilul nega vehement, acum, un subordonat din Biroul Local de Conducere al USR a lansat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- USR PLUS reclama, luni seara, abuzuri la Bragadiru, unde USR nu poate avea reprezentanti in sectiile de votare, desi este partid parlamentar. Reprezentantii formatiunii anunta ca intentioneaza sa depuna si o plangere penala in legatura cu organizarea a trei intre sectiile de votare, transmite news.ro.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, cu ocazia unei vizite in judetul Bacau, ca PNL este un partid serios, in care competitia este una constructiva, un partid care trebuie sa ramana unit indiferent de rezultatul competitiei interne, anunța Agerpres. "PNL este un partid serios,…

- PNL Sector 1 o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, ca a emis o dispozitie care o lasa pe Ramona Porumb, viceprimarul PNL, fara nicio atributie, in mod "abuziv si aberant". "Din pacate, constatam ca suntem astazi in fata unui nou blocaj grav in comunicarea si colaborarea cu primarul Sectorului…