O profesoara de la catedra de Limba si Literatura Engleza din cadrul Facultatii de Litere, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi, este acuzata de mai multi studenti ca i-a jignit in mod repetat si ca s-a comportat cu ei neadecvat, inclusiv prin abuz de putere. Cadrul didactic acuzat se numeste Oana Macari. Studentii s-au […]