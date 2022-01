Scandal la un mall din Capitală. Agenți de pază, bruscați de adolescenți Un scandal a izbucit intr-un centru comercial din Capitala, dupa ce mai mulți adolescenti s-au luat la cearta cu agentii de paza pentru ca acestia le-au cerut sa poarte masca de protectie. Scandalagii au inceput sa injure si sa ii bruscheze pe agenti, ba chiar una dintre fete l-a scuipat pe unul dintre ei. Depasiti de situatie, agentii i-au lasat pe tineri sa intre in mall linistiti, chiar si fara masca, conform Digi24. A fost nevoie de interventia politiei Ulterior, reprezentantii mall-ului au precizat ca a fost nevoie de interventia politiei, care a scos-o afara pe adolescenta care a provocat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal a izbucit intr-un centru comercial din Capitala, dupa ce mai mulți adolescenti s-au luat la cearta cu agentii de paza pentru ca acestia le-au cerut sa poarte masca de protectie.

- Peste 100 de amenzi in valoare de aproximativ 68.000 de lei au fost aplicate sambata noaptea in Capitala, in urma unor controale ale Politiei rutiere, fiind deschise si trei dosare penale pentru conducere sub influenta alcoolului si pentru conducere fara permis. ”In noaptea de 29/30 Ianuarie…

- Doi adolescenti cu varste de 13, respectiv 15 ani sunt cercetati intr-un dosar care vizeaza infractiunea de distrugere, iar parintii lor au fost amendati contraventional din cauza unui incident produs in timp ce cei doi voiau sa faca o fotografie, potrivit news.ro. Unul dintre tineri s-a urcat…

- Pe o adresa de e-mail a Poliției, s-a primit o informare de pe o adresa de e-mail, cu privire la faptul ca va fi detonat un dispozitiv exploziv la Centrul Comercial Park Lake.La fața locului s-a deplasat Detașamentul Pirotehnic din cadrul SIIAS.Avand in vedere procedura legala, se evacueaza Centrul…

- Doi adolescenti de 15 si 16 ani din comuna Tamboesti au fost condusi la audieri dupa ce s-au urcat pe autospeciala politiei, s-au filmat si au postat imaginile pe retelele de socializare, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Luni seara, in jurul orei 22,00, politistii…

- Guvernul a adoptat vineri, 26 noiembrie, hotararea privind introducerea mai multor relaxari, valabile doar pentru persoanele vaccinate sau trecute recent prin boala. Lucian Bode, ministrul de Interne, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, noile masuri adoptate de Guvern. Astfel, ceremoniile…

- Doua persoane retinute dupa ce au atacat cu furcile comisarii de mediu Foto:Arhiva/ RRA. Doua persoane au fost reținute pentru audieri în localitatea Sintești, din județul Ilfov, cu ocazia unei descinderi a comisarilor Garzii Naționale de Mediu, care a vizat arderile ilegale de deșeuri…

- Descindere a comisarilor Garzii Nationale de Mediu, cu sprijinul Politiei, Jandarmeriei si IGSU, in aceasta seara.Interventia a vizat arderile ilegale de deseuri de langa Capitala. Comisarii de mediu au fost atacati cu furci si alte obiecte de persoanele surprinse ca ardeau ilegal deseuri, fiind necesara…