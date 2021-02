Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca relocarea elevilor de la Colegiul "Gheorghe Sincai" din Capitala in vederea renovarii cladirii monument istoric se va face numai prin consens intre Primarie, Inspectoratul Scolar si unitatea de invatamant si dupa consultarea parintilor si a elevilor.…

- Costul standard per elev, componenta de cheltuieli materiale, crește cu 35% in școlile din mediul rural și cu 15% in cele din mediul urban, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, primit de Edupedu.ro . Decizia a fost anunțata dupa o intalnire organizata la sediul Guvernului de Prim-ministrul…

- Alți aproape 80 de elevi și angajați din școli au fost confirmați cu COVID-19 in ultima zi, conform datelor furnizate de Ministerul Educației vineri, in cea de a cincea zi de la redeschiderea școlilor din Romania, potrivit HotNews. Numarul cazurilor inregistrate in școli in perioada 11-12 februarie…

- Peste 18 milioane de alegatori sunt asteptati, astazi, la urne in tara, pentru a-si alege reprezentantii in Parlament. Scrutinul incepe la ora 7 și se termina la ora 21. In tara sunt organizate 18.802 sectii de votare, din care peste 1.200 in Bucuresti. Primul dintre liderii politici care s-a prezentat…

- Educația facuta fața in fața este absolut fundamentala. Școala online ar fi trebuit sa insemne lecții online de bune practici, dar Ministerul Educației nu a creat o platforma educaționala care sa favorizeze acest tip de invațare. De aceasta parere este Florian Colceag, cunoscutul „antrenor de genii”.…