Scandal la Timișoara între oamenii care susțin Ucraina și manifestanții anti restricții VIDEO Scandal, sambata dupa amiaza, in Piața Victoriei din Timișoara. Un grup de cetațeni care manifestau pentru susținerea Ucrainei a fost bruiat de un cunoscut protestatar anti-restricții. In timp ce oameni strigau lozinci impotriva razboiului și impotriva Rusiei, cetațeanul in cauza a incercat sa deranjeze manifestația, acuzandu-i pe participanți ca vor sa atraga un razboi in Romania. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-l indeparta pe barbat. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

