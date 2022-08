Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 24 august 2022, polițiștii din Teiuș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața doi barbați, de 19 și 44 de ani, din Teiuș, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii publice și ultraj contra bunelor moravuri. In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, la data…

- Scandal pe o strada din Teiuș: Doi barbați reținuți dupa ce au agresat o familie. Ce a facut unul dintre ei Doi barbați din Teiuș au fost reținuți dupa ce au provocat un scandal pe o strada din Teiuș. Acum sunt cei doi barbați de 19 și respectiv 44 de ani sunt pentru mai multe fapte: lovire sau alte…

- SCANDAL in Alba Iulia: Doi barbați au fost reținuți de polițiști dupa de aer fi agresat alți doi barbați SCANDAL in Alba Iulia: Doi barbați au fost reținuți de polițiști dupa de aer fi agresat alți doi barbați La data de 29 iulie 2022, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției…

- In ziua de 21 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov – Postul de Poliție Maracineni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii…

Opt barbati implicati intr-un scandal in fata unui bar din localitatea damboviteana Gura Sutii au fost retinuti, miercuri, de politisti, informeaza IPJ Dambovita.

- SCANDAL in Zlatna: Membrii unei familii au fost agresați in plina strada, de catre doi barbați. Au fost reținuți de polițiști SCANDAL in Zlatna: Membrii unei familii au fost agresați in plina strada, de catre doi barbați. Au fost reținuți de polițiști Polițiștii din Zlatna au reținut doi barbați, care…

- Trei barbati din judetul Galati au fost retinuti de politisti dupa ce au provocat un scandal intr-o sala de jocuri din localitatea Liesti, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au fost sesizati, prin apelul…

Marți seara, in jurul orei 22.30, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 18 Poliție a fost sesizata prin apel 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca a fost victima unei agresiuni, in urma unui conflict in trafic.