- Scandal la o ferma de porci de langa municipiul Galati, judet aflat in carantina din cauza epidemiei de pesta porcina africana. Proprietarul sustine ca, desi a anuntat inspectorii DSV ca animalele sunt bolnave, abia dupa 3 zile a venit o echipa sa le sacrifice.

- Specialistii muzeelor de istorie din Galati si Tecuci au organizat in lunile iunie si iulie o campanie de cercetare arheologica preventiva in situl "Negrilesti - Curtea Scolii", unde au fost facute descoperiri arheologice din neoliticul timpuriu, bronzul tarziu, perioada migratiilor, perioada premedievala…

- GRAV… In urma cu putin timp, un barladean a sunat la 112, chemand in ajutor autoritatile si reclamand faptul ca a fost victima unor interlopi din Tecuci. Invidizii, a sustinut barbatul, s-au suit intr-o masina cu numele de Galati si au demarat in tromba, vrand sa paraseasca orasul indata dupa comiterea…

- Viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, a declarat ca a discutat cu directorul Aparegio Gorj, Traian Patrascoiu, pe marginea posibilei cresteri de tarife la serviciile de apa si canal. Potrivit lui Aurel Popescu, se fac in prezent calcule in privinta ...

- Comisarii din cadrul CJPC Galati au efectuat mai multe controale la inceputul lunii iunie 2018, ce au vizat modul cum sunt comercializate produsele de morarit si panificatie in Galati si Tecuci, dar si in mediul rural.

- Doi barbati au fost raniti in urma evenimentului rutier. Una dintre victime, un barbat de 33 de ani cu ambele picioare fracturate, a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenta din Galati. Cauza accidentului este explozia unui pneu.