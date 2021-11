Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun de la Timișoara va dura o luna și jumatate pentru a include perioada de sarbatori pe stil vechi și se va incheia cu Ziua Culturii Romane. Durata nu este singura noutate din acest an. Patinoarul din Libertații se muta in Piața Victoriei, iar la Modex va fi un parc de distracții.

- Avariile in sezonul rece sunt ceva obișnuit pentru timișoreni. Dupa zilele petrecute in frig, fara apa calda, spiritele sunt incinse. Doar ieri au fost anunțate 5 astfel de avarii ce erau, ce-i drept, in curs de soluționare. Sunt insa și oameni care se confrunta cu probleme, deși nu locuiesc in zonele…

- Dupa un an de pauza, Festivalul Bega Bulevard revine pe malurile canalului care strabate Timișoara. Casa de Cultura a Municipiului, organizatorul manifestarii, a pregatit un program variat, cu protagoniști valoroși: artiștii vizuali Pavel Torony și Silvia Rancu Trion, formațiile de blues Eles Gabor…

- Festivalul European al Spectacolului- Festival al Dramaturgiei Romanești (FEST-FDR) are loc anul acesta intre 28 august- 5 septembrie. FEST-FDR este un eveniment organizat de Teatrul Național din Timișoara, cu sprijinul Primariei și al Casei de Cultura a Municipiului, acțiune co-finanțata de Consiliul…

- Sambata incepe FEST-FDR 2021, eveniment organizat de Teatrul Național din Timișoara cu sprijinul Primariei și al Casei de Cultura a Municipiului, acțiune co-finanțata de Consiliul Județean Timiș. Timp de 9 zile, prin spectacole, prin intalnirile Studio FEST-FDR, ca și prin acțiunea Teatru-lectura in…

- Avand in vedere ca este al treilea “Weekend pe Bulevardul Castanilor”, ploieștenii sunt așteptați, din nou, sa-și petreaca și acest sfarșit de saptamana intr-un mod agreabil. Astfel, cu mențiunea ca Bulevardul Independenței va fi inchis circulației autovehiculelor astazi și maine, ca și la primele doua…

- O singura zi ne mai desparte de primul spectacol din FEST-FDR 2021, eveniment organizat de Teatrul Național din Timișoara cu sprijinul Primariei și al Casei de Cultura a Municipiului, acțiune co-finanțata de Consiliul Județean Timiș. Timp de 9 zile, prin spectacole, prin intalnirile Studio FEST-FDR,…

- Datele platformei Numbeo, care aduna informații din cele mai importante orașe ale lumii, arata ca Brașovul se afla pe locul 48 in topul celor mai sigure orașe din lume și pe locul 380, in ceea ce privește rata criminalitații. Potrivit clasamentului, in care figureaza 427 de locuri, cel mai sigur oraș…