Stiri pe aceeasi tema

- S-au derulat scene ingrozitoare, sambata seara, la Targul de Craciun 2022 din Piața Constituției. Parintii au mers acolo cu copiii, ca sa se distreze, dar, in schimb, adultii s-au luat la bataie intre ei. Incidentul s-a intamplat in zona spatiilor de agrement pentru cei mici. S-au batut pe locurile…

- Bataie la Targul de Craciun din Piața Constituției. Incidentul s-a petrecut aseara chiar sub ochii copiilor și a altor sute de oameni, informeaza Antena3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Targul "Poveste de Craciun" isi deschide portile in curtea Operei Comice pentru Copii, joi, incepand cu ora 15,00, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- „Nu vor fi achiziționate/ inchiriate noi echipamente de iluminat festiv, ci sunt verificate și pregatite de instalare echipamentele deținute deja de Compania Municipala de Iluminat București. Așadar, montate de PMB pentru iarna 2022-2023, vom avea aproximativ 2.900 de decorațiuni, iar costurile asociate…

- Un situație revoltatoare a avut loc intr-o școala din Ilfov. Mai mulți polițiști au desfașurat o percheziție neautorizata in clase și au avut un comportament care i-a provocat un atac de panica unui copil cu nevoi speciale. Momentul a fost filmat, iar imaginile au fost difuzate și la Acces Direct. Parinții…

- Conflictul dintre cele doua adolescente a pornit de la un baiat, iar zeci de martori au asistat ca la un meci de box. Scandal a izbucnit in seara de joi, in zona City Park Mall din Constanța. Din cate se pare, doua adolescente s-au luat la bataie pentru un baiat. Agresoarea are 14 ani, iar […] The post…

- S-a anunțat cand se deschide Targul de Craciun din București 2022. Anunțul facut de primarul Capitalei arata ca acesta se va ține in Piața Constituției. Așadar, cand se va deschide targul de Craciun 2022, vedeți in randurile de mai jos. Unde se organizeaza Targul de Craciun in acest an și cand se va…

- Președintele AUR, George Simion, și deputatul PSD, Gabriel Zetea, au fost aproape sa se bata marți, 27 septembrie, in sedinta comisiei de munca din Camera Deputaților in care se dezbatea proiectul de majorare a salariilor demnitarilor și primarilor. Zetea a propus in comisie ca majorarea salariala sa…