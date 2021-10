Stiri pe aceeasi tema

- O tanara insarcinata, in varsta de 20 de ani, dar si bebelusul ei nenascut, au murit, astazi, la Spitalul Judetean Satu Mare, iar medicii au chemat mascatii pentru a-i opri familia sa intre in spital, anunța Antena 3. Mai multe persoane din localitatea Stana au ajuns la Spitalul Județean Satu…

- Scene desprinse din filme la Spitalul Județean din Satu Mare, dupa ce o tanara insarcinata și fatul ei au pierdut lupta cu virusul nimicitor Covid-19. La scurt timp de la momentul in care medicii au anunțat familia Denisei, peste 50 de locuitori din localitatea Stana s-au prezentat in fața incintei…

- Scandal de proportii la Spitalul Judetean Satu Mare, dupa ce o tanara de 20 de ani din Stana, insarcinata in luna a 7-a, a murit, titreaza jurnalistii de la www.presasm.ro. Mai multe persoane din Stana au incercat sa intre in spital, motiv pentru care la fata locului au fost trimise forte de ordine.…

- Niciunul dintre cei 16 pacienti internati in prezent in compartimentul de Terapie Intensiva (ATI COVID-19) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu nu este vaccinat, a informat, joi, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Mihaela Ticleanu. Potrivit acesteia, si din totalul celor…

- Virusul SARS-CoV -2 a mai facut o victima. Inca un pacient dintre cei transferați a pierdut lupta cu COVID 19. Este vorba despre un barbat de 40 de ani, fara comorbiditați, dar cu o forma severa de Covid 19. Pacientul care a fost transferat vineri la SCJU, a fost internat in secția ATI, cu stare stabila.…

- O femeie și fiica ei, ambele anti-vacciniste, au murit de COVID in spital la cateva zile distanța. Sammie-Jo Forde, in varsta de 32 de ani, a murit sambata in spitalul din Ulster, Irlanda de Nord, unde fusese tratata in aceeași secție ca și mama ei, Heather Maddern, 55 de ani, care a murit pe 31 august,…

- Un barbat a refuzat sa fie internat pe sectia COVID si a murit in curtea spitalului din Radauti, chiar daca medicii au insistat sa il interneze in ciuda testului antigen negativ. Conform Antena 3, barbatul in varsta de 60 de ani, din Fetesti, judetul Ialomita, se afla in viziia in zona Radauti, atunci…

- Autoritațile japoneze au extins starea de urgenta pentru Tokyo si alte regiuni, chiar inainte de Jocurile Paralimpice, programate pentru perioada 24 august – 5 septembrie. Jocurile Paralimpice de la Tokyo vor avea loc fara spectatori. Actuala stare de urgenta este a patra declarata de la inceputul pandemiei…