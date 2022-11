Un profesor alb de la Bohls Middle School din Pflugerville, Texas, SUA, a fost suspendat dupa ce a facut comentarii considerate „rasiste” in fața elevilor. „In sufletul meu sunt etnocentric, ceea ce inseamna ca eu cred ca rasa mea alba este superioara”, a declarat profesorul, a carui identitate ramane necunoscuta. O inregistrare video a scenei, […] The post Scandal la școala. Un profesor șocheaza elevii: „Rasa mea alba este superioara” - VIDEO first appeared on Ziarul National .