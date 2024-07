Stiri pe aceeasi tema

- „Euro 2024 a fost pentru fiecare dintre noi una dintre cele mai importante experiențe fotbalistice traite pana acum și ne bucuram ca scena pe care s-a desfașurat a fost cea germana. Fiecare meci, fiecare emoție, fiecare traire ne-a adus impreuna și ne-a facut sa simțim magia fotbalului.Plecam din Germania…

- SAGA Festival 2024 are loc in perioada 5 - 7 iulie la Romaero Baneasa. Programul pe zile al festivalului din București a fost anunțat deja, artista Nicki Minaj va urca pe scena duminica, 7 iulie.Peste 150 de artiști, mulți dintre ei concertand pentru prima oara in Romania, vor performa la SAGA Festival…

- Geanina Ilieș și fiul ei, Patrick, au participat la concertul Coldplay din București, iar reacția pe care a avut adolescentul cand a vazut pe care o are publicul in ceea ce il privește pe Babasha a surprins-o pe prezentatoarea TV! Iata ce i-a spus Patrick!

- Tanarul cantareț de manele Babasha a fost ales de Chris Martin sa urce pe scena la primul concert Coldplay de la București, din seara de 12 iunie, dar publicul a huiduit puternic momentul. Chiar daca solistul trupei britanice a vorbit la superlativ despre Babasha și chiar la acompaniat la pian, spectatorii,…

- Trupa Coldplay a susținut primul concert in București, in urma cu o seara, iar spectatorii au avut o surpriza inca de la deschiderea concertului. Artistul care a urcat pe scena a fost Babasha, dar reacția romanilor nu a fost pe masura așteptarilor. Iata ce parere are Costi Ionița dupa ce spectatorii…

- Castigatorul Eurovision 2024 a spart trofeul Eurovision Song Contest 2024 , editia 68, organizata la Malmo, a fost castigata de Elvetia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia „The Code”. Artistul a spart trofeul cand l-a asezat pe scena, dar a primit altul de la organizatori, scrie Reuters . Castigatorul…

- Raluca Turcan a raspuns vineri acuzațiilor purtatoarei de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Aceasta a spus ca țara noastra vrea sa anuleze cultura rusa. „Romania decide singura cum iși gestioneaza politicile in domeniu, iar propaganda statelor agresoare nu iși are locul in instituțiile…

- Ziua de marti a fost una neagra pentru Cristina Neagu! Tatal handbalistei a murit la numai 68 de ani. GdS ii transmite sincere condoleanțe sportivei care a pierdut unul din cei mai importanți oameni din viața sa. Anunțul decesului a fost facut public de CSM Bucuresti, clubul la care Neagu activeaza.…