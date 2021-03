Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Roșia Montana i-au retinut pe doi barbați din localitatea Daroaia ce sunt cercetați pentru lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii si linistii publice. Aceștia l-ar fi lovit pe un tanar, in timp ce se aflau pe o strada din comuna. Potrivit IPJ Alba, la data de 08 martie 2021,…

- Polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe raza localitații Ciugud, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Un tanar de 23 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107 C, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat. Incidentul s-a…

- Polițiștii din Blaj au reținut doi tineri care ar fi fost implicați intr-un scandal care a avut loc in plina strada. Vor fi prezentați in fața magistraților, pentru dispunerea masurilor legale. Polițiștii din Blaj au continuat cercetarile intr-un dosar privind fapte de tulburarea a ordinii și liniștii…

- Joi seara la o unitate spitaliceasca din judetul Suceava s-a prezentat un localnic de 47 de ani impreuna cu fiica sa de 15 ani care a declarat ca a fost victima unui accident rutier. Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca, in timp ce era angajata in traversarea strazii Cuva Voda…

- La data de 14 februarie 2021, politistii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru de 24 de ore, fata de trei barbați, de 21, 22 și 47 de ani, toți din Alba Iulia, care sunt cercetați sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte…

- SCANDAL in Alba Iulia: Trei barbați reținuți pentru violența și tulburarea ordinii și liniștii publice. Au lovit un alt barbat, pe o strada din Municipiu Trei barbați au fost reținuți de catre polițiștii din Alba Iulia, cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice,…

- Un tanar de 21 de ani, din Buzau, a sesizat prin S.N.U.A.U. „112” ca autoturismul sau a fost avariat de mai multe persoane i-au provocat distrugeri autoturismului sau și un cunoscut care il insoțea ar fi fost agresat.

- Doua femei si un barbat au fost arestati preventiv dupa ce au talharit un tanar pe strada, informeaza, astazi, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 1 Galati au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, de catre un tanar de 25 ani, din judetul…