Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclip care a scandalizat Italia ii are protagoniști pe trei cetațeni romani, dintre care unul se afla la volanul mașinii de teren surprinsa in timp ce mergea in viteza, cu spatele, pe autostrada.

- Ucrainian condamnat in Alba pentru contrabanda cu țigari: A fost prins in trafic in timp ce transporta mii de pachete cu mașina Ucrainian condamnat in Alba pentru contrabanda cu țigari: A fost prins in trafic in timp ce transporta mii de pachete cu mașina Un cetațean ucrainian a fost condamnat la doi…

- Scandal in paritdul lui Șoșoaca: Oamenii ar pleca dupa ultimele decizii ale senatoareiPlecari din partidul Dianei Șoșoaca, dupa ce senatoarea și-a pus soțul numarul 2 in SOS Romania și l-a anunțat pe Eugen Teodorovici drept propunere de premier. Bogdan Vasile președintele filialei din Marea…

- Scandal urmat de o bataie ca-n filme, pe sosea. O soferita care circula dinspre Timisoara spre Autostrada Vestului a sarit la bataie dupa ce tot... The post Video | Pietoni pentru 30 de zile! Pedeapsa șoferilor care s-au batut in trafic la Timișoara, dupa ce o mașina cu numere de Arad a incalcat regulile…

- Scandal urmat de o bataie ca-n filme, pe sosea. O soferita care circula dinspre Timisoara spre Autostrada Vestului a sarit la bataie dupa ce tot... The post Video | Bataie in trafic la Timișoara, dupa ce o mașina cu numere de Arad a incalcat regulile de circulație appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un copil a murit si cinci persoane au fost ranite marti dimineata in Ungaria intr-un accident in care a fost implicata o masina inmatriculata in Romania si care transporta migranti ilegali, informeaza MTI, scrie Agerpres.Masina, condusa de un cetatean moldovean si in care se aflau sapte migranti,…

- Doi tineri, unul minor, au fost retinuti de politisti dupa ce ar fi incendiat un autoturism in zona centrala a municipiului Arad, folosind un lichid inflamabil, potrivit Agerpres.Atacul asupra autoturismului a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, pe strada Corneliu Coposu, intervenind pompierii…

- Din nou un delict silvic depistat in Argeș! Polițiștii din Valea Mare Pravaț, impreuna cu colegii de la Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, au surprins un barbat in varsta de 38 de ani, din Berevoești, care transporta material lemnos cu o autoutilitara, pe raza localitații…