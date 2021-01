Scandal la Rânca din cauza numărului uriaș de turiști Scandal la Ranca. A fost scandal sambata seara in stațiunea montana Ranca , din județul Gorj, din cauza aglomerației. Zona montana a fost luata cu asalt de mii de turiști. Au fost cozi pe 20 de kilometri intre Novaci și Ranca. Seara, șoferii care au vrut sa coboare din Ranca nu au mai fost lasați sa iasa dintr-o parcare și a izbucnit un scandal. Administratorul parcarii s-a temut ca numarul mare de mașini care ar fi intrat pe șosea ar fi putut genera blocaje in trafic. In cele din urma bariera a fost ridicata și mașinile au coborat pe rand din stațiune. Turiștii au vrut sa ajunga acasa inainte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Postul TVR este implicat intr-un uriaș scandal din cauza lui Mugur Mihaescu, celebrul actor de la “Vacanta Mare”. Acuzatiile aduse de un membru al Consiliului National al Audiovizualului sunt din cele mai grave. TVR, scandal de zile mari din cauza lui Mugur Mihaescu Dorina Rusu, membra in Consiliul…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, in condiții de iarna, duminica, pe DN 67C, intre Ranca și Novaci, relateaza Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca, duminica, pe DN67C Novaci – Ranca, in judetul Gorj, se circula in condiții de iarna.…

- Autoritațile din Gorj și reprezentanții unitaților de cazare pregatesc minivacanța de Ziua Naționala in Ranca. Turiștii sunt așteptați la Ranca in condițiile respectarii masurilor impuse in pandemia de coronavirus. Cetațeni din județ, Oltenia și nu numai au facut deja rezervari pentru a petrece la Ranca…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza sambata ca traficul rutier se desfasoara ingreunat, in conditii de iarna, pe DN 67C, kilometrul 18, intre localitatile Novaci si Ranca, judetul Gorj, din cauza stratului de zapada depus pe suprafata de rulare (1 - 3 cm). Potrivit unui comunicat…

- Prefectul judetului Gorj si primarii comunelor Baia de Fier si Novaci s-au intalnit la Bucuresti, la sfarsitul saptamanii trecute, cu o comisie condusa de secretarul de stat Mihai Capra. Scopul intrevederii a fost acela de a rezolva problema hotarulu...

- "Pe fondul inrautatirii conditiilor meteorologice, circulatia rutiera a fost intrerupta incepand de duminica, 18 octombrie, ora 10:30, pana la data de 30 iunie 2021, pe DN 67C - Transalpina, pe tronsonul kilometric 34+800 de metri - 59+800 de metri, intre localitatile Ranca - Obarsia Lotrului, judetele…

- Transalpina se inchide de azi, din cauza vremii nefavorabile, anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ”Pe fondul inrautatirii conditiilor meteorologice, circulatia rutiera a fost intrerupta incepand de astazi, 18 octombrie, ora 10:30, pana la data de 30 iunie 2021, pe…

- Transalpina se inchide de duminica, din cauza vremii nefavorabile, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. "Pe fondul inrautatirii conditiilor meteorologice, circulatia rutiera a fost intrerupta incepand de astazi, 18 octombrie, ora 10:30, pana la…