- Cozi de mașini la podul suspendat peste Dunare de la Braila. Sute de șoferi au vrut sa treaca podul in noaptea de luni spre marți, 14-15 august 2023, insa nu au putut, deoarece obiectivul a fost inchis. Ei au luat de bune o serie de informații false vehiculate pe internet

- Nici nu s-a deschis bine, ca au aparut deja primele probleme la podul peste Dunare de la Braila. Pe toata lungimea lui, asfaltul s-a umplut de denivelari. Șoferii sunt nemulțumiți, insa autoritațile susțin ca denivelarile au aparut tocmai din vina celor care nu respecta restricțiile de tonaj. CNAIR…

- Deschis circulației de numai o luna, podul peste Dunare de la Braila are deja și primele probleme. Pe toata lungimea lui, asfaltul s-a umplut de denivelari. Șoferii sunt nemulțumiți, insa autoritațile susțin ca denivelarile au aparut tocmai din vina celor care nu respecta restricțiile de tonaj.

- Pentru finalizarea lucrarilor auxiliare la podul suspendat, in perioada 17.07.2023 – 30.11.2023 se va inchide traficul pe timpul nopții, de luni pana vineri, inclusiv, in intervalul orar 21:00 – 6:00, exceptand zilele de sarbatori legale. Astfel, circulația rutiera pe pasaj va fi permisa de sambata,…

- Pentru finalizarea lucrarilor auxiliare la podul suspendat peste Dunare de la Braila, in perioada 17.07.2023 ndash; 30.11.2023 se va inchide traficul pe timpul noptii, de luni pana vineri, inclusiv, in intervalul orar 21:00 6:00, exceptand zilele de sarbatori legale.Potrivit CNAIR, in weekend, de sambata,…

- Podul peste Dunare de la Braila - supranumit Golden Gate de Romania - este inaugurat astazi. Lucrarile, care au costat jumatate de miliard de euro, s-au terminat cu doi ani intarziere. Inca nu sunt gata șoselele de legatura. Insa va fi taiata panglica, intr-o ceremonie la care participa și președintele…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu, spune despre podul construit peste Dunare la Braila ca este proiectat sa aiba o durata de viața de 120 de ani. Podul va fi inaugurat joi, 6 iulie, la ora 11:00 si va fi dat in trafic incepand cu ora 13:00. Scriosteanu precizeaza, intr-o…

- Podul suspendat de la Braila este aproape gata si urmeaza sa fie dat in trafic la finele lunii viitoare, potrivit celor mai recente informatii transmise de autoritati. A fost filmat recent cu o drona, iar imaginile sunt grozave: Noi imagini surprinse cu podul de la Braila au aparut pe internet, iar…