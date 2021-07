Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Organizatiei municipale a PNL Vaslui, Marius Arcaleanu, a afirmat, vineri, dupa alegerea lui Nelu Tataru in functia de presedinte al Organizatiei judetene liberale, ca scrutinul a fost fraudat de fostul ministru al Sanatatii, "cu girul prim-ministrului Florin Citu". …

- Sustinut de premierul Florin Citu, care le-a transmis delegatilor ca Nelu Tataru este alegerea cea mai potrivita pentru organizatia liberala vasluiana, fostul ministru al Sanatatii a fost votat de 255 de membri PNL prezenti la conferinta de alegeri. Contracandidatii sai, prim-vicepresedintele PNL Vaslui,…

- Susținator al lui Florin Cițu la șefia PNL, fostul ministru Nelu Tataru a invalidat alegerile interne de la PNL Barlad caștigate de un susținator al lui Ludovic Orban. In replica, Orban a transmis liberalilor vasluieni ca invalidarea scrutinului a fost facuta fara respectarea statutului partidului.…

- Fostul ministru al Sanatații in Guvernul Orban și șeful organizației din Vaslui a PNL, Nelu Tataru, a anunțat, miercuri, ca il susține pe Florin Cițu pentru șefia partidului."Inca de cand am ales sa fiu medic și sa trec prin toate etapele profesionale, am simțit ca adevarații lideri se nasc atunci cand…

- Scandal in plina pandemie, pe seama numirilor in functiile de manageri de spitale. Presedintele Comisiei de sanatate din Camera Deputatilor, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca 80% dintre managerii de spitale „nu au ce cauta” in aceste posturi. Fostul ministru al Sanatatii a spus ca spitalele trebuie…