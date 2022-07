O angajata a Penitenciarului Baia Mare sustine ca a fost agresata fizic de catre seful institutiei si ca are certificat medico-legal in acest sens. Ea a publicat in presa o inregistrare audio in care este fortata sa renunte si sa „uite” acest conflict. Dupa publicarea inregistrarii audio, seful penitenciarului a trasmis un punct de vedere oficial.