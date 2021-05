Scandal la Paris: Ce a ajuns să fie calul lui Napoleon O reproducere din plastic a scheletului calului preferat al lui Napoleon, Marengo, montata deasupra mormantului imperial de la Domul Invalizilor, a provocat indignarea admiratorilor imparatului francez. Aranjamentul a fost realizat de artistul contemporan Pascal Convert, specifica AFP. Instalatia denumita “Memento Marengo” a fost amplasata in cadrul seriei de evenimente “Napoleon? Encore!” la Domul Invalizilor din Paris, evenimente la care au participat aproximativ treizeci de artisti contemporani – unii cunoscuti, precum Georg Baselitz sau Laurent Grasso – si altii tineri, aflati la inceput… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta pop americana Taylor Swift va deveni prima femeie recompensata cu trofeul pentru intreaga cariera – Global Icon – la gala Brit Awards, potrivit BBC. Taylor Swift va fi totodata si primul artist din afara Marii Britanii recompensat cu acest premiu, pe care Brit Awards il descrie drept cea mai…

- HBO a inceput faza de productie la „House of the Dragon”. Acesta este un prequel al serialului „Game of Thrones” (Urzeala Tronurilor) a carui lansare este prevazuta pentru 2022. Acesta va fi inceputul unei noi saga fantasy, relateaza EFE. DEja s-a postat pe contul de Twitter o imagine de la citirea…

- In fiecare an, la 15 aprilie, omenirea marcheaza Ziua mondiala a artei. Data a fost aleasa in memoria pictorului, sculptorului, arhitectului, inventatorului si umanistului italian Leonardo da Vinci. Leonardo e considerat un simbol al liberei exprimari, un vizionar in lumea artelor. Potrivit lui, “In…

- Starul britanic Benedict Cumberbatch, nominalizat la Oscar in 2015 pentru rolul principal din filmul “The Imitation Game”, a acordat recent un interviu in care a vorbit despre o boala misterioasa. Actorul britanic Benedict Cumberbatch crede ca este posibil ca el sa fi fost “pacientul zero” al pandemiei…

- Intr-o perioada dificila pentru casa regala britanica, Regina Elisabeta a II-a si-a gasit alinare in compania altor doi caini corgi, rasa ei preferata de peste 75 de ani, dupa cum a anunțat The The Sun. Potrivit acestui tabloid, cei doi caini ii tin companie de cateva saptamani reginei Elisabeta a II-a,…

- Eliminarea pensiilor speciale va fi votata, miercuri, in Parlament. Propunerea de suplimentare a ordinii de zi de miercuri a fost facuta de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. UPDATE. Comisia de statut a aprobat proiectul. Raportul de admitere cu amendamente va fi supus votului in plenul…

- Vicepresedintele Comisiei Europene pentru relatii interinstitutionale, Maros Sefcovic, a afirmat joi ca blocul comunitar este hotarat sa protejeze pacea in Irlanda de Nord si sa faca functional protocolul post-Brexit privitor la aceasta provincie, informeaza Reuters potrivit Agerpres. ''UE este deplin…