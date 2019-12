Scandal la ora de religie. Un preot le-a oferit elevilor figurine în formă de fetuşi avortaţi Un preot din Polonia a vizionat in sala de clasa filmul "Neplanificat", un film despre o sarcina neplanificata a unei adolescente, scrie a1.ro . In timpul cursului, aceasta a ținut o prelegere despre avort și consecințele acestei intervenții chirurgicale. La finalul lectiei, preotul a imparțit fetuși artificiali tuturor elevilor. Figurinele au ajuns la liceeni cu urmatorul mesaj: "In cea de-a zecea saptamana de viața fetala, copilul atinge pana la 5 cm. Mainile și picioarele sunt formate, toate organele funcționeaza. Degetele pot avea amprente și unghii. Copilul reacționeaza la stimuli… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

